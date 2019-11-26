Бабушку Ивана Урганта Нину Ургант прооперировали для улучшения зрения

Советская актриса кино и театра Нина Ургант недавно перенесла операцию по корректировке зрения, которая спасла её от слепоты. Известно, что она приходится родной бабушкой знаменитому телеведущему Ивану Урганту. Последний с улыбкой вспоминает, что после пожеланий здоровья его родственница ответила ему в забавном стиле, "послав внука в не очень лицеприятное место". На данный момент известная артистка находится в отделении столичной больницы и отказывается комментировать свое состояние.СМИ ранее распространяли неправдивую информацию о её госпитализации якобы из-за конфликта с начальством Александринского театра. Известно, что Нина Ургант ранее выступала с открытым письмом, в котором критиковала методы художественного руководителя Бориса Эйфмана. Окружение, близкое к звезде, отрицает подобные инсинуации, вместо этого подтверждая плановость проведенной операции. Эти слухи появились после необычного совпадения во времени госпитализации актрисы и её колеги Сергея Паршина.