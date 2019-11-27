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Разработана уникальная операция, избавляющая от кривых ног

Британские ученые разработали уникальную операцию, избавляющую от необходимости долгое время носить аппарат Илизарова. Манипуляция, проводимая с помощью компьютерного гексапода, помогает решить проблему кривых ног за день.

Группа ученых из Университетского госпиталя Саутгемптона разработала новую методику выпрямления конечностей с использованием компьютерного гексапода. При данной манипуляции применяется фиксирующий ноги каркас в виде клетки, однако он используется только в течение самого хирургического вмешательства, и снимается сразу поле завершения операции. Зафиксированную конечность хирурги исследуют с помощью компьютерной томографии, определяя, в каком месте необходимо сделать надрез, чтобы удалить тот или иной кусочек кости. Далее следует сама процедура по восстановлению правильных пропорций и исправлению кривых ног: она занимает несколько часов и проводится под местной анестезией.

В ходе вмешательства на деформированную конечность пациента устанавливается специальный аппарат, фиксирующийся на ранее закрепленном каркасе каркасе шурупами. Однако в отличие от того, как действует аппарат Илизарова, они не ввинчиваются в кость и не требуют длительного физического воздействия на нее, а просто помогают поставить в правильную позицию после удаления лишнего фрагмента костной ткани. По словам разработавших данную методику британских ученых, уже на следующий день после операции вопрос кривых ног полностью решен, и пациент получает возможность передвигаться самостоятельно.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 05:10

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