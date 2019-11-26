В Турции провели боевые учения с участием ЗРК С-400 "Триумф"





Военные испытания российской системы залпового огня С-400 "Триумф" продолжаются в районе турецкой Анкары. По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, учения проводятся в соответствии с графиком, который был составлен в рамках договора о передаче ЗРК от РФ. Напоминаем, что в декабре 2017 года был подписан контракт о поставках С-400 "Триумф", которую должна предоставить российская сторона в четырех дивизионах на общую сумму в 25 миллиардов долларов.Определенное беспокойство возникает у ВС США, которые долгое время отговоравали турецкую власть от совершения сделки. Кроме прочего, американские политки предупреждали о возможности санкций в сторону Анкары из-за покупок вооружения. Об этом говорил и советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен. По его словам, приобретение ЗРК от России нарушает положение закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), среди стран которого числятся РФ, Иран и Северная Корея.