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Простой тест на пальцах позволяет определить рак легких

Британские специалисты представили широкой публике простой тест, который позволяет выявить наличие рака легких буквально по пальцам. Этот метод его авторы назвали «алмазным зазором».
Простой тест на пальцах позволяет определить рак легких

Эксперты рекомендуют пройти этот тест всем без исключения людям. Отмечается, что состоит он в обычном объединении ногтей, чтобы увидеть, присутствует ли в области кутикул своеобразное ромбовидное пространство. В том случае, если требуемого свободного места между кутикулами не остается, это может свидетельствовать о так называемом загибании пальцев, что специалисты считают важным симптомом онкологического заболевания легких. По данным британской ассоциации Cancer Research, этот признак присутствует у более чем 35% пациентов с раком легких. Сообщается также, что изменение пальцев происходит постепенно, сначала мягким становится основание ногтя, потом кожа обретает лишний блеск, после ногтевые пластины начинают сильнее изгибаться. Принято считать, что подобный эффект спровоцирован скоплением в мягких тканях на пальцах излишков жидкости, однако причины работы такого механизма ученым пока не понятны.

При этом, подчеркивают ученые, отсутствие в указанном месте ромбовидного зазора, пространства или попросту щели еще не обязательно свидетельствует о наличии в легких новообразования.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:30

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