Samsung займется поставками новых SSD для Sony PS5 и Xbox Scarlett
В этот вторник, 26 ноября, в столице Японии представители южнокорейской компании Samsung заявили, что техногигант в скором времени развернет поставки новых твердотельных накопителей SSD. Данные диски будут использоваться при производстве новых игровых консолей Sony PS5 и Xbox Scarlett.
Сообщается, что с помощью применения фирменных твердотельных накопителей Samsung компании-производители рассчитывают заметно сократить время загрузки операционных систем. Новые диски от южнокорейского бренда начнут внедрять в указанные игровые консоли уже в следующем году. Как заверяют разработчики, с выпуском SSD-дисков нового поколения загрузка программного обеспечения на Sony PS5 и Xbox Scarlett будет занимать намного меньше времени, чем сейчас. По предварительным данным, на полное включение консоли с обычным жестким диском тратится порядка 49 секунд, в то время как компоненты от Samsung сократят это время почти вдвое – до 29 секунд. Кроме того, по мере того, как увеличивается объем файлов одной игры на каждой приставке, такие быстрые твердотельные накопители становятся просто незаменимыми.
Сообщается, что в числе прочих положительных качеств SSD-дисков от Samsung можно отнести отсутствие расхождений во времени при воспроизведении видеофайлов, чем иногда «грешат» традиционные диски формата HDD.
Сообщается, что с помощью применения фирменных твердотельных накопителей Samsung компании-производители рассчитывают заметно сократить время загрузки операционных систем. Новые диски от южнокорейского бренда начнут внедрять в указанные игровые консоли уже в следующем году. Как заверяют разработчики, с выпуском SSD-дисков нового поколения загрузка программного обеспечения на Sony PS5 и Xbox Scarlett будет занимать намного меньше времени, чем сейчас. По предварительным данным, на полное включение консоли с обычным жестким диском тратится порядка 49 секунд, в то время как компоненты от Samsung сократят это время почти вдвое – до 29 секунд. Кроме того, по мере того, как увеличивается объем файлов одной игры на каждой приставке, такие быстрые твердотельные накопители становятся просто незаменимыми.
Сообщается, что в числе прочих положительных качеств SSD-дисков от Samsung можно отнести отсутствие расхождений во времени при воспроизведении видеофайлов, чем иногда «грешат» традиционные диски формата HDD.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:37