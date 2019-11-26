Samsung займется поставками новых SSD для Sony PS5 и Xbox Scarlett





Сообщается, что с помощью применения фирменных твердотельных накопителей Samsung компании-производители рассчитывают заметно сократить время загрузки операционных систем. Новые диски от южнокорейского бренда начнут внедрять в указанные игровые консоли уже в следующем году. Как заверяют разработчики, с выпуском SSD-дисков нового поколения загрузка программного обеспечения на Sony PS5 и Xbox Scarlett будет занимать намного меньше времени, чем сейчас. По предварительным данным, на полное включение консоли с обычным жестким диском тратится порядка 49 секунд, в то время как компоненты от Samsung сократят это время почти вдвое – до 29 секунд. Кроме того, по мере того, как увеличивается объем файлов одной игры на каждой приставке, такие быстрые твердотельные накопители становятся просто незаменимыми.Сообщается, что в числе прочих положительных качеств SSD-дисков от Samsung можно отнести отсутствие расхождений во времени при воспроизведении видеофайлов, чем иногда «грешат» традиционные диски формата HDD.