ESET: Криптомайнер заразил компьютеры сотни тысяч россиян





Эксперты по кибербезопасности из международной компании ESET обнаружили модуль с зловредным ПО, которое распространяется ботнетом под названием Stantinko. Этот майнер Monero для получения криптовалюты устанавливается на компьютеры, зараженные хакерской сетью. Специалисты ранее сообщали о рекламном мошенничестве со стороны этого ботнета, затронувшего около 500 тысяч ПК в России, Украине, Белоруссии и Казахстане за последние пять лет. Теперь же появились сведения об его повторной активизации, которая может навредить сотням тысяч жителей стран СНГ.Особенностью CoinMiner.Stantinko называют его сложность обнаружения, поскольку модуль тщательно скрывается под видом безопасных файлов. Кроме того, его модифицируют для конкретного случая и определенной цели. Ситуацию усугубляет его связь с майнинг-пулом не по прямому подключению, а через прокси, чьи IP-адреса получены из подписей роликов на YouTube. Из-за этого криптомайнера страдает производительность компьютера, который не замечает проблемы из-за алгоритма отключения вредоносного ПО в случае питания устройства от батареи.