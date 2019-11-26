«Не лезьте в чужую постель»: Билан жестко ответил на вопрос журналистов о личном

37-летний певец Дима Билан, как и следовало ожидать, не ушел с вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон» без награды. После того, как артист получил заветную статуэтку, он решил пообщаться с присутствующими на церемонии представителями прессы, однако вместо ожидаемых вопросов о творчестве и карьерных планах, журналисты начали интересоваться личной жизнью исполнителя. Подобное моментально вывело знаменитость из себя и Билан эмоционально и жестко высказал свою позицию по поводу заинтересованности репортеров в информации о том, с кем он делит постель.Певец поинтересовался у журналистов, почему им важно, с кем он спит, и сообщил, что лично ему на их личную жизнь плевать. После этого Дима Билан пожаловался на то, что его постоянно донимают подобными расспросами, а также потребовал репортеров прекратить «лезть в чужую постель».