Кенес Ракишев продал землю под самый большой логистический парк в Подмосковье





БТА -банк, совладельцем которого некогда являлся Мухтар Аблязов, продал 450 гектар земли в деревне Кучино. Стоимость заключенной сделки, вызвавшая повышенный интерес участников рынка, держится в тайне, но эксперты считают, что цена на активы была занижена. Вскоре на участке появится индустриальный парк площадью 1,5 млн квадратных метров.Максим Лещев из «Гео Девелопмента» оценил сделку в один миллиард рублей, но инсайдеры говорят о сумме в 450 млн рублей. Стоимость земли снижена из-за желания собственника быстрее сбыть актив одним лотом.Аблязов сформировал подмосковный земельный банк 11 лет назад, еще до мирового экономического кризиса. Подконтрольная ему группа компаний «Евразия» купила участок в 2,8 тыс. га для строительства города-спутника Константиново. Спустя год после заключения сделки в отношении бизнесмена выдвинули обвинения, поэтому он переехал во Францию. Брошенные земли стали предметом жарких дискуссий кредиторов, в которых лидировал собственник БТА-банка Кенес Ракишев.«Мы всегда готовы сесть за стол переговоров и дисконтировать долг», - отметил Кенес Ракишев.После продажи части земли в собственности Кенеса Ракишева теперь находятся только 1,7 га на территории Домодедово и сто гектар в Новой Москве. Строительство индустриального парка стартует в следующем год и закончится примерно через 15 лет. Несмотря на это, бизнесмены уже начали переговоры о размещении на его территории.Участники рынка скептически относятся к проекту, хотя Евгений Бумагин из JLL называет южное направление перспективным. За последние три года здесь сосредоточились 33% всех складов региона и сформировались 39% сделок. Подмосковные рынок, по словам Егора Дорофеева из Cushman & Wakefield, ежегодно «поглощает» от 100 тыс. до 200 тыс. квадратных метров складов. Андрей Лукашев из ILM допускает, что владелец может избавиться от части земли, так как держать ее на балансе не выгодно.