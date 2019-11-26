«Паханы нам не нужны»: Иосиф Пригожин рассказал, почему Максим Фадеев давно не общается с Игорем Крутым





Изначально конфликт, который давно не упоминается в отечественной прессе, возник на фоне создания новой радиостанции, которая называлась «Русский хит» и позиционировалась на рынке в качестве основного конкурента «Русскому радио». В те времена Крутой вместе со многими другими крупными артистами решил обратиться к Михаилу Гуцериеву с просьбой о помощи. В ответ маэстро заявил, что готов инвестировать свои средства в создание для них новой радиостанции. Данное коллегам слово Гуцериев все-таки сдержал, сейчас акциями радиостанции владеют и многие другие музыканты, однако Гуцериев является владельцем самого большого 44-процентного пакета. Позднее члены команды не сошлись во мнении о том, какой вид должна иметь премия «Виктория» и длительные дискуссии со спорами не дали никаких результатов.В результате Максим Фадеев бросил фразу о том, что «паханы в этом деле нам не нужны» и выставил условие: либо полностью равные права, либо он отказывается дальше принимать участие в проекте. Но из-за обиды команду первым покинул Игорь Крутой. Позднее в поддержку Фадеева и Агаларова, которых исключили из состава учредителей радиостанции высказался даже Константин Меладзе, тоже имевший свою долю в проекте. Более того, Меладзе даже отказался от своего пакета акций, передает портал «Телепрограмма».