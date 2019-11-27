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Медики рассказали о негативных последствиях нехватки железа в организме

По случаю Всемирного дня дефицита железа, медики рассказали о признаках наличия железодефицита. Кроме того, эксперты сообщили о негативных последствиях подобного состояния, а также тех, кто входит в группу риска.

Проблема железодефицита в последнее время становится все более актуальной: подобный диагноз сейчас имеет каждый третий житель планеты. От этого недуга страдает около 77% беременных, и в 20% случаев именно он становится причиной материнской смерти. Кроме того, нехватка железа часто диагностируется при хронической сердечной недостаточности, болезнях почек и патологиях кишечника, что усугубляет течение заболеваний.

Говоря о признаках железодефицита, по которым можно самостоятельно определить его наличие, следует отметить хроническое чувство усталости, быструю утомляемость, бледность, звон в ушах, отдышка и учащенное сердцебиение. Железо необходимо для нормального функционирования мозга, иммунной системы и обменных процессов, поэтому его нехватка отражается на работе всего организма. Медики отмечают, что среди негативных последствий подобного состояния упадок сил, ухудшение пищеварения, сбои в работе половых органов и даже проблемы с психическим здоровьем.

В группу риска, по словам экспертов, входят женщины, имеющие обильный менструальный цикл, а также те, у кого диагностированы болезни сердца. Во втором случае наличие дефицита железа на 40% увеличивает вероятность преждевременной смерти.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:13

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