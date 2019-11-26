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Ученые обнаружили клетки мозга, которые вызывают отвращение к курению

Ученые из Канады сумели определить клетки головного мозга, которые отвечают за чувство неприятия никотина и отвращения к курению. Таковы результаты исследования, проведенного на лабораторных мышках, которые были генетически лишены никотиновых рецепторов.
Ученые обнаружили клетки мозга, которые вызывают отвращение к курению

Как оказалось, за создание чувства отвращения к табакокурению отвечают те клетки головного мозга, которые попутно производят дофамин. Полученные учеными результаты, как утверждают сами авторы этого исследования, открывают путь к созданию препаратов принципиально нового вида, которые смогут сформировать в организме резко негативную реакцию на прием никотина. «Теперь нам известно, что соединения этого опасного алкалоида поражают различные скопления нейронов в одних и тех же областях, и уже оттуда поврежденные нейроны проецируются в другие участки головного мозга», - утверждают специалисты.

Сообщается, что с развитием привычки курить работа мозга человека претерпевает серьезных негативных изменений. Так, вместо изначального чувства отвращения подмененные никотином клетки начинают провоцировать желание получить еще одну дозу этого алкалоида и заставляют организм довольно остро реагировать на его длительную нехватку.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:03

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