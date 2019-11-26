В Сети рассказали, как появилась передача "Спокойной ночи, малыши"
Одна из самых популярных в России детских передач "Спокойной ночи, малыши" сегодня отмечает 56-летие. В Сети рассказали, как появилось наиболее известное кукольное шоу.
Большинство россиян помнит программу "Спокойной ночи, малыши" еще с середины существования СССР. Однако немногие знают о том, что детское шоу вполне могут внести в Книгу рекордов Гиннеса как самую долгоиграющую детскую передачу. Малоизвестным также является факт появления всеми любимых кукольных персонажей из-за мультфильма о Песочном человечке и впечатлениях главреда детской телередакции Валентины Федоровой после поездки в ГДР. Этот сказочный герой является популярным в западной литературе и массмедиа, который якобы приходит к детям, нежелающим засыпать, и склоняет их ко сну с помощью волшебного песка.
Известно, что первые эпизоды "Спокойной ночи, малыши" существенно отличались от современного формата. В то время вместо кукол использовались черно-белые картинки под которые ведущий начитывал сказки. С нарастанием популярности в эфир решили добавить соведущих, из которых самой известной советскому зрителю осталась Валентина Леонтьева, участвовавшая в проекте более 30 лет. Немногим позднее появились всем знакомые куклы Хрюша, Степашка и их друзья, предшественниками которых были Шустрик и Мямлик. А вот "Спят усталые игрушки" лишь единожды менялась за все время, когда в 1992 году вместо неё играла колыбельная "Спи, моя радость, усни". По требованию зрителей, оригинальную песню все-таки вернули, сообщает nation-news.
Большинство россиян помнит программу "Спокойной ночи, малыши" еще с середины существования СССР. Однако немногие знают о том, что детское шоу вполне могут внести в Книгу рекордов Гиннеса как самую долгоиграющую детскую передачу. Малоизвестным также является факт появления всеми любимых кукольных персонажей из-за мультфильма о Песочном человечке и впечатлениях главреда детской телередакции Валентины Федоровой после поездки в ГДР. Этот сказочный герой является популярным в западной литературе и массмедиа, который якобы приходит к детям, нежелающим засыпать, и склоняет их ко сну с помощью волшебного песка.
Известно, что первые эпизоды "Спокойной ночи, малыши" существенно отличались от современного формата. В то время вместо кукол использовались черно-белые картинки под которые ведущий начитывал сказки. С нарастанием популярности в эфир решили добавить соведущих, из которых самой известной советскому зрителю осталась Валентина Леонтьева, участвовавшая в проекте более 30 лет. Немногим позднее появились всем знакомые куклы Хрюша, Степашка и их друзья, предшественниками которых были Шустрик и Мямлик. А вот "Спят усталые игрушки" лишь единожды менялась за все время, когда в 1992 году вместо неё играла колыбельная "Спи, моя радость, усни". По требованию зрителей, оригинальную песню все-таки вернули, сообщает nation-news.