Экс-участнице “Дом-2” Лере Фрост подарили букет из 1001 розы

Валерия Фрост всегда была достаточно востребованной особой среди мужчин. Ей очень часто делают шикарные и дорогостоящие сюрпризы, которые она показывает в личном аккаунте Instagram. На этот раз она разместила в Сети снимок, где запечатлен ее огромный букет, который еле смогли занести в квартиру. Девушка отметила, что такое количество цветов повод лишний раз улыбнуться. Валерия Фрост поблагодарила своего поклонника, но имени его так и не назвала.Понравился такой презент и поклонникам девушки. Они пожелали ей, как можно чаще получать подобные сюрпризы от представителей сильного пола.Свою популярность девушка обрела в 2015 году, когда попала на “Дом-2”. В рамках проекта она пыталась построить отношения с Олегом Бурхановым, а позже с Сергеем Захарьяшем. Сейчас Валерия Фрост активно занимается своим продвижением в Сети и личным аккаунтом в Instagram.