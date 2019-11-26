Антонио Бандерас появился на публике с возлюбленной и дочерью
Антонио Бандерас появился на публике во время мероприятия Vanity Fair Award в компании возлюбленной и дочери. После 19 лет совместной жизни он расстался со своей женой Мелани Гриффит.
Актриса заявила о существовании непримиримых разногласий и ушла от мужа. Предположительно, причиной охлаждения отношений оказалась Николь Кимпел, являющаяся банкиром из Нидерландов. В настоящее время Антонио Бандерас не скрывает отношений с 39-летней возлюбленной. Вместе с ней он появился на мероприятии Vanity Fair Award, которое проходило в Мадриде.
Бандерас выбрал для выхода в свет костюм с галстуком-бабочкой, а его пассия надела чёрное платье с откровенным декольте. Блондинка позировала рядом с артистом и его дочерью Стеллой дель Кармен. Девушка в свои 23 года тесно общается с отцом и не выражает открытого недовольства наличию у него новой спутницы. Перед объективами она позировала в чёрном платье на тонких бретелях.
Антонио Бандерас рассказал журналистам, что новая возлюбленная сильно поменяла его жизнь. В 2017-м он столкнулся с сердечным приступом, однако находившаяся рядом Николь Кимпел дала актёру медикаменты и вызвала врачей. После этого артист бросил курить и употреблять спиртное.
Актриса заявила о существовании непримиримых разногласий и ушла от мужа. Предположительно, причиной охлаждения отношений оказалась Николь Кимпел, являющаяся банкиром из Нидерландов. В настоящее время Антонио Бандерас не скрывает отношений с 39-летней возлюбленной. Вместе с ней он появился на мероприятии Vanity Fair Award, которое проходило в Мадриде.
Бандерас выбрал для выхода в свет костюм с галстуком-бабочкой, а его пассия надела чёрное платье с откровенным декольте. Блондинка позировала рядом с артистом и его дочерью Стеллой дель Кармен. Девушка в свои 23 года тесно общается с отцом и не выражает открытого недовольства наличию у него новой спутницы. Перед объективами она позировала в чёрном платье на тонких бретелях.
Антонио Бандерас рассказал журналистам, что новая возлюбленная сильно поменяла его жизнь. В 2017-м он столкнулся с сердечным приступом, однако находившаяся рядом Николь Кимпел дала актёру медикаменты и вызвала врачей. После этого артист бросил курить и употреблять спиртное.