Светлана Лобода продемонстрировала кадры из клипа Тилля Линдеманна "Frau And Mann" со своим участием
Светлана Лобода продемонстрировала на странице в Instagram кадры из клипа Тилля Линдеманна "Frau And Mann" со своим участием. Подписчики высоко оценили публикацию исполнительницы.
Светлана Лобода поддерживает дружеские отношения с Тиллем Линдеманном. Знаменитостям даже приписывали роман, и ходили слухи, что певица родила младшую дочь Тильду именно от немецкого певца. Сегодня Светлана Лобода продемонстрировала своим фанатам кадры из клипа Тилля Линдеманна на песню "Frau And Mann", в котором она приняла участие. На кадрах исполнительница предстала в красном плате, а фронтмен группы Rammstein в классическом костюме. В комментарии к посту в Instagram знаменитость просто написала: "Ай Ай Ай" и поставила ссылку на страницу Тилля Линдеманна.
Подписчики пришли в восторг от просмотренных кадров. Они оставили огромное количество комплиментов Светлане Лободе и отметили, что она самая лучшая исполнительница. Меньше чем за один час видео просмотрели более 165 000 пользователей Сети.
Светлана Лобода поддерживает дружеские отношения с Тиллем Линдеманном. Знаменитостям даже приписывали роман, и ходили слухи, что певица родила младшую дочь Тильду именно от немецкого певца. Сегодня Светлана Лобода продемонстрировала своим фанатам кадры из клипа Тилля Линдеманна на песню "Frau And Mann", в котором она приняла участие. На кадрах исполнительница предстала в красном плате, а фронтмен группы Rammstein в классическом костюме. В комментарии к посту в Instagram знаменитость просто написала: "Ай Ай Ай" и поставила ссылку на страницу Тилля Линдеманна.
Подписчики пришли в восторг от просмотренных кадров. Они оставили огромное количество комплиментов Светлане Лободе и отметили, что она самая лучшая исполнительница. Меньше чем за один час видео просмотрели более 165 000 пользователей Сети.