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Светлана Лобода продемонстрировала кадры из клипа Тилля Линдеманна "Frau And Mann" со своим участием

Светлана Лобода продемонстрировала на странице в Instagram кадры из клипа Тилля Линдеманна "Frau And Mann" со своим участием. Подписчики высоко оценили публикацию исполнительницы.
Светлана Лобода продемонстрировала кадры из клипа Тилля Линдеманна "Frau And Mann" со своим участием

Светлана Лобода поддерживает дружеские отношения с Тиллем Линдеманном. Знаменитостям даже приписывали роман, и ходили слухи, что певица родила младшую дочь Тильду именно от немецкого певца. Сегодня Светлана Лобода продемонстрировала своим фанатам кадры из клипа Тилля Линдеманна на песню "Frau And Mann", в котором она приняла участие. На кадрах исполнительница предстала в красном плате, а фронтмен группы Rammstein в классическом костюме. В комментарии к посту в Instagram знаменитость просто написала: "Ай Ай Ай" и поставила ссылку на страницу Тилля Линдеманна.

Подписчики пришли в восторг от просмотренных кадров. Они оставили огромное количество комплиментов Светлане Лободе и отметили, что она самая лучшая исполнительница. Меньше чем за один час видео просмотрели более 165 000 пользователей Сети.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:51

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