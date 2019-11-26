Мать звезды "Дома-2" Марии Кохно подтвердила, что Майя Донцова беременна
Звезда проекта "Дом-2" и его бывшая участница Мария Кохно опубликовала новое видео, где вместе с ней предстала ее мама. Примечательно, женщина подтвердила, что Майя Донцова ждет ребенка, хотя тщательно это скрывает от поклонников.
Мария Кохно показала видео, где она делает макияж перед выступлением. При этом в кадре появилась мама звезды и певицы. Женщина поспешила рассказать поклонникам проекта "Дом-2", что на данный момент сразу три участницы ожидают пополнения в семье. По мнению родительницы звезды, Майя Донцова вместе с Ольгой Рапунцель и Сашей Черно будут рожать на проекте, так что за них можно только порадоваться.
Уже несколько месяцев в Сети обсуждается информация, что Майя Донцова скрывает беременный живот. Девушка все чаще надевает свободного кроя одежду, а ее супруг Алексей Купин относится к возлюбленной с особым трепетом. Недавно проектантка призналась, что уже прошла необходимое лечение и они могут стать родителями.
Мария Кохно показала видео, где она делает макияж перед выступлением. При этом в кадре появилась мама звезды и певицы. Женщина поспешила рассказать поклонникам проекта "Дом-2", что на данный момент сразу три участницы ожидают пополнения в семье. По мнению родительницы звезды, Майя Донцова вместе с Ольгой Рапунцель и Сашей Черно будут рожать на проекте, так что за них можно только порадоваться.
Уже несколько месяцев в Сети обсуждается информация, что Майя Донцова скрывает беременный живот. Девушка все чаще надевает свободного кроя одежду, а ее супруг Алексей Купин относится к возлюбленной с особым трепетом. Недавно проектантка призналась, что уже прошла необходимое лечение и они могут стать родителями.