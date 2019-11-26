АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как встретить новогодние праздники без проблем с кислотным…
EUR 70.31 USD 63.76
Курс валют на 26.11.2019

Ар Келли вынудил бывшую девушку сделать два аборта у себя дома

Ар Келли печально известен многочисленными сексуальными скандалами. Пребывающий под следствием рэпер также якобы вынудил бывшую девушку сделать два аборта у себя дома.

С 1990 годов Ар Келли подвергался многочисленным обвинениям в сексуальном насилии и неправомерных действиях, зачастую с участием несовершеннолетних. Во всех случаях он «категорически отрицает свою вину». В 2002 году рэпер был обвинен в хранении, производстве и распространении детской порнографии, но был оправдан по всем пунктам в 2008 году. 12 июля текущего года печально известного музыканта арестовали и выдвинули обвинения в совершении преступных действий сексуального характера и растлении несовершеннолетних. Теперь бывшая подруга подозреваемого нарушила свое молчание, говоря о том, что она является «жертвой» певца.

24-летняя экс-возлюбленная звезды бросила колледж, когда ей было 19 лет, и переехала в дом Келли. По ее словам, он постепенно становился все более контролирующим и агрессивным. Она добавила, что не могла протестовать против психологического давления, поскольку Келли грозился прекратить поддержку её музыкальных устремлений. Более того, когда молодая девушка забеременела в 2016 и 2018 годах, знаменитость потребовала, чтобы она сделала аборт в его доме с помощью профессиональных врачей. После нескольких случаев физического насилия со стороны Келли - пара распалась. И все же, по неизвестной причине бывшая девушка все еще защищает музыканта от вышеупомянутых обвинений.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети рассказали, как появилась передача "Спокойной ночи,…
Антонио Бандерас появился на публике с возлюбленной и…
В Госдуму внесен проект закона о новом удостоверении…
Ар Келли вынудил бывшую девушку сделать два аборта у себя…
Приложение Facebook на Android получило темный…
Кенес Ракишев продал землю под самый большой логистический парк в…
Владислав Резник рассказал, как его нынешняя жена жила в экс-супругой в одной…
Valve составила список лучших новинок Steam за…
Мать звезды "Дома-2" Марии Кохно подтвердила, что Майя Донцова…
Популярный противораковый препарат назвали опасным для…
Прохора Шаляпина и Виталину Цымбалюк-Романовскую признали «Парой…
Экс-участнице “Дом-2” Лере Фрост подарили букет из 1001…
Специалисты рассказали о делегированном синдроме…
Анастасия Решетова возобновила тренировки через 40 дней после…
Светлана Лобода продемонстрировала кадры из клипа Тилля Линдеманна "Frau And Mann" со своим…
В Черном море провели учения с участием субмарин «Новороссийск» и…
Звезда “Дом-2” Алена Рапунцель сделала ринопластику из-за искривления перегородки…
Российские эксперты рассказали о признаках вирусной…
Родственники Жанны Агузаровой живут за чертой…
Российские ученые создали «суперсталь» для ведения работ в…
После съемок клипа "Мегаполисы" Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева отправились в…
Ученые впервые испытали потенциальное «лекарство от старости» на коже…
Звезда «Дом-2» Анна Кручинина: Жизнь после Андрея Черкасова и ее новый…
Православные отмечают День памяти Иоанна…
Виктор Сухоруков рассказал о студенческом романе Стоянова и…
Эксперты рассказали, что чувство стыда мешает людям при…
Кристина Асмус сыграет искусственный интеллект в новогоднем…
Skoda начала производить первый электрокар Citigo-e…
Звезда «Дом-2» Милена Безбородова боится последствий ссоры с Ольгой…
Психологи рассказали, как обезопаситься от мошенников при знакомствах…
Звезда «Дом-2» Федор Стрелков вылетел из конкурса из-за войны с Ольгой…
Исследование показало, что две трети людей занимаются сексом в личных…
Екатерина Стриженова опубликовала ролик с «тяжелым пробуждением»…
Видеоигры назвали помехой в поиске…
Максим Аверин признался, что отношения ему заменяет…
Врачи считают целлюлит на коже у девушек нормальным…
Муж Юлии Савичевой против становления их с певицей дочери…
Илья Яббаров признался, что поссорился с Анастасией Голд из-за ее общения с…
Российский космонавт рассказал о встрече Нового года на…
Елена Летучая пробует свои силы в амплуа…
Просмотреть все новости