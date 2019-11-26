Ар Келли вынудил бывшую девушку сделать два аборта у себя дома





С 1990 годов Ар Келли подвергался многочисленным обвинениям в сексуальном насилии и неправомерных действиях, зачастую с участием несовершеннолетних. Во всех случаях он «категорически отрицает свою вину». В 2002 году рэпер был обвинен в хранении, производстве и распространении детской порнографии, но был оправдан по всем пунктам в 2008 году. 12 июля текущего года печально известного музыканта арестовали и выдвинули обвинения в совершении преступных действий сексуального характера и растлении несовершеннолетних. Теперь бывшая подруга подозреваемого нарушила свое молчание, говоря о том, что она является «жертвой» певца.24-летняя экс-возлюбленная звезды бросила колледж, когда ей было 19 лет, и переехала в дом Келли. По ее словам, он постепенно становился все более контролирующим и агрессивным. Она добавила, что не могла протестовать против психологического давления, поскольку Келли грозился прекратить поддержку её музыкальных устремлений. Более того, когда молодая девушка забеременела в 2016 и 2018 годах, знаменитость потребовала, чтобы она сделала аборт в его доме с помощью профессиональных врачей. После нескольких случаев физического насилия со стороны Келли - пара распалась. И все же, по неизвестной причине бывшая девушка все еще защищает музыканта от вышеупомянутых обвинений.