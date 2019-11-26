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Звезда “Дом-2” Алена Рапунцель сделала ринопластику из-за искривления перегородки носа

Звезда скандального телевизионного реалити-шоу “Дом-2” Алена Рапунцель достаточно долго не могла решиться на то, чтобы сделать себе пластическую операцию. Оказалось, что Алена пошла на хирургическое вмешательство не только из-за красоты, но и по состоянию здоровья.

Звезда “Дом-2” Алена Рапунцель сделала ринопластику из-за искривления перегородки носа

Всего несколько недель назад у Алены Рапунцель сбылась ее старая мечта и она стала обладательницей красивого и ровного носа. Известно, что сейчас своим отражением в зеркале девушка абсолютно довольна. Однако она призналась, что нос ей и правда не нравился с детства, но думать об операции она боялась, потому что было просто банально страшно. Алена Рапунцель даже дала совет, что если нужно делать ринопластику, то лучше не смотреть видео, как это делается.

Алена рассказала, что после того, как родила Богдана, у нее начались проблемы с носом, потому что он был постоянно заложен, но ни капли, ни какое-либо лечение не помогало. Сделав рентген, выяснилось, что у девушки достаточно сильное искривление перегородки, и исправить ситуацию можно только с помощью операции.

Алена подчеркнула, что выбрала лучшего хирурга в области пластики Георгия Аганесова. Именно его она попросила сделать ей обычный нос, а не как у куклы.


По словам Алены Рапунцель, окончательный результат можно будет увидеть лишь спустя 12 месяцев, ведь именно тогда спадет отек.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:41

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