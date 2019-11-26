Владислав Резник рассказал, как его нынешняя жена жила в экс-супругой в одной квартире





Во втором браке с Натальей Голубничей Владислав Резник прожил пять лет. Более того, в этих отношениях родилась дочь актера Мария. Однако пара все равно распалась. «Сейчас многие удивляются тому, как вторая и третья супруги могут общаться между собой. Надо сказать, что Юля очень мудрая женщина. Ей было известно, что у меня от предыдущих двух браков есть дети. Это мое прошлое, перечеркнуть которое нельзя. Поэтому моему общению с дочерью она не препятствовала», - подчеркнул актер. Он также отметил, что сейчас Наталья Голубничая с дочерью проживают в Новосибирске.«Однажды они собрались ко мне в Москву в гости. Но в тот день мне поставили съемки в совершенно другом городе, поэтому пришлось уехать В результате ехать встречать бывшую супругу с ребенком пришлось Юле. Они так и жили у нас в доме. Потом знакомые еще удивлялись, как им удается жить в одной квартире, спрашивали, как это вообще возможно» - вспоминает артист.