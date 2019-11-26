Приложение Facebook на Android получило темный режим





Сразу несколько сетевых источников сообщили о том, что компания Facebook запустила обновление, позволяющее менять цветовой интерфейс приложений, разработанных для упрощенного пользования социальной сетью. Мобильные программы на Android уже имеют опцию «темный режим» в Индии, Италии, Малайзии и ряде других стран.Скриншоты с экранов мобильных девайсов, на которых наглядно продемонстрирован новый интерфейс, появились на Reddit и в Twitter, а пользователи, успевшие протестировать темный режим, уже поделились в Сети первыми впечатлениями. Пока еще рано судить о том, насколько популярным станет «почерневший» Facebook, так как он доступен далеко не для всех приложений, однако разработчики обещают, что скоро ситуация изменится. Обновление, созданное компанией, даст возможность использовать темную версию на всех официальных мобильных программах.