После съемок клипа "Мегаполисы" Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева отправились в Италию

Накануне состоялась премьера клипа Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой под названием "Мегаполисы". Сегодня исполнительница опубликовала несколько фотографий, на которых она запечатлена в оранжевом свитере, серых джинсах и кепке. В комментарии к посту на странице в Instagram певица отметила, что она и Валерий Меладзе получают комплименты от преданных поклонников в красивом месте в Италии и вдвойне наслаждаются отдыхом. Также Альбина Джанабаева поблагодарила фанатов за их положительные отзывы и пожелала им хорошего дня.Подписчики отреагировали моментально. Многие написали, что долго ждали дуэта Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой, и их композиция "Мегаполисы" стала для фанатов настоящим подарком. Некоторые спросили, как скоро выйдет следующая песня, спетая супругами, но пока певица не ответила на этот вопрос.