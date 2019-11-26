После съемок клипа "Мегаполисы" Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева отправились в Италию
В социальной сети Instagram Альбина Джанабаева опубликовала несколько своих фотографий. Также исполнительница отметила, что после съемок клипа "Мегаполисы" она и ее возлюбленный Валерий Меладзе отправились в Италию.
Накануне состоялась премьера клипа Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой под названием "Мегаполисы". Сегодня исполнительница опубликовала несколько фотографий, на которых она запечатлена в оранжевом свитере, серых джинсах и кепке. В комментарии к посту на странице в Instagram певица отметила, что она и Валерий Меладзе получают комплименты от преданных поклонников в красивом месте в Италии и вдвойне наслаждаются отдыхом. Также Альбина Джанабаева поблагодарила фанатов за их положительные отзывы и пожелала им хорошего дня.
Подписчики отреагировали моментально. Многие написали, что долго ждали дуэта Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой, и их композиция "Мегаполисы" стала для фанатов настоящим подарком. Некоторые спросили, как скоро выйдет следующая песня, спетая супругами, но пока певица не ответила на этот вопрос.
Накануне состоялась премьера клипа Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой под названием "Мегаполисы". Сегодня исполнительница опубликовала несколько фотографий, на которых она запечатлена в оранжевом свитере, серых джинсах и кепке. В комментарии к посту на странице в Instagram певица отметила, что она и Валерий Меладзе получают комплименты от преданных поклонников в красивом месте в Италии и вдвойне наслаждаются отдыхом. Также Альбина Джанабаева поблагодарила фанатов за их положительные отзывы и пожелала им хорошего дня.
Подписчики отреагировали моментально. Многие написали, что долго ждали дуэта Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой, и их композиция "Мегаполисы" стала для фанатов настоящим подарком. Некоторые спросили, как скоро выйдет следующая песня, спетая супругами, но пока певица не ответила на этот вопрос.