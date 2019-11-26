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Популярный противораковый препарат назвали опасным для жизни

Итальянские фармацевты призывают к ограничению использования метотрексата. Этот популярный противораковый препарат назвали опасным для жизни.

Ученые из агентства по лекарственным препаратам в Италии обнаружили связь между бесконтрольным принятием метотрексата и развитием смертельно опасных заболеваний. Известно, что этот медикамент широко используют для лечения артрита, ревматизма, псориаза, аутосомных недугов и множества онкологий. Теперь статистика говорит о том, что чрезмерное введение препарата в организм может привести к непрогнозируемым последствиям, которые могут закончиться плачевно для пациента.

Медики сетуют на то, больные зачастую принимают лекарство каждый день вместо предписанного еженедельного курса. Это богатое на побочные эффекты вещество могут выписывать исключительно медики, которые имеют опыт работы с ним и его производными. Для больных рекомендуется тщательно ознакомиться с инструкцией совместно с лечащим врачом. А для людей, которые ведут уход за людьми, страдающими от раковых заболеваний, следует знать симптомы передозировки. Фармацевты сообщают, что в скором времени к препаратам на основе метотрексата будут добавлены предупреждения на внешней и внутренней упаковке с обновленной информацией о характеристиках продукта.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:10

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