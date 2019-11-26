Прохора Шаляпина и Виталину Цымбалюк-Романовскую признали «Парой года»





Не так давно знаменитости были замечены на церемонии вручения премии под названием «Лидеры мнения». Сложно говорить, прибыли ли они на мероприятие вместе, но жюри премии все же решило присудить бывшим возлюбленным звание «Пары года». «Цымбалюк-Романовская и Шаляпин признаны парой года. А победу в номинации Медиа сумел одержать Анатолий Вассерман», - приводит портал «Дни.ру» слова члена экспертного совета при Госдуме Владимира Манукяна. Кроме того, он подчеркнул, что список персон, приглашенных на мероприятие, был весьма достойным.«Во время исполнения Шаляпиным песни его избранница даже спросила, когда же премию получит она. На что я ответил, что ее наверное наградят в финале и, поскольку Киркоров отсутствует, то закрывать церемонию тоже придется мне. Так и вышло», - не без иронии отметил Манукян.