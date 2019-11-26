Анастасия Решетова возобновила тренировки через 40 дней после родов





Чуть больше месяца назад Анастасия Решетова впервые стала матерью. Модель родила сына Ратмира от рэпера Тимати. В социальных сетях знаменитость часто писала, что ей уже не терпится вернуться к тренировкам и привести свое тело в порядок, но врачи пока ей не разрешают этого делать. Возлюбленная рэп-исполнителя рассказывала, что не делала никаких упражнений уже несколько месяцев. При этом она смогла похудеть после родов, поскольку придерживалась диеты для кормящих матерей и посещала сеансы антицеллюлитного массажа. Недавно в Instagram Stories Анастасия Решетова опубликовала видео, на кадрах которого она выполняет несложное упражнение с мячом.Опубликованный ролик Анастасия Решетова просто подписала: «Прошло почти 40 дней после родов. До этого я не тренировалась несколько месяцев. Тело ликует».