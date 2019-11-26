Родственники Жанны Агузаровой живут за чертой бедности

В эфире передачи «Звезды сошлись» было показано видео, на котором двоюродная сестра экс-вокалистки «Браво» Зарема продемонстрировала, в каких условиях вынуждена жить. Родственница Жанны Агузаровой пожаловалась, что крыша ее дома протекает, а стены разваливается: жилье давно требует капитального ремонта, но у его владелицы нет на него средств. Тетка эксцентричной и эпатажной певицы также призналась, что не единожды писала знаменитой племяннице, однако та так ни разу и не ответила. По словам родственников, Жанна Агузарова не выходила с ними на контакт уже более 30 лет, поэтому они не возлагают особых надежд на ее финансовую помощь. Сама двоюродная сестра артистки предпринимала попытки связаться с певицей не единожды, но директор исполнительницы так и не дал ее личного номера.Не общается Агузарова и со своими родителями. С отцом, по словам тети звезды, она не поддерживала отношения из-за матери: она обижалась на бывшего мужа, обвиняя в пьянстве и нежелании воспитывать дочь. А самой родительнице не могла простить того, что та позволяла отчиму поднимать на девочку руку.