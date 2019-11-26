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Ученые нашли связь между глаукомой и бессонницей

Группа ученых из Германии и США провела исследование, в котором приняли участие более 6650 добровольцев с глаукомой. В результате специалистам удалось обнаружить связь между этим заболеванием и бессонницей.
Ученые нашли связь между глаукомой и бессонницей

В ходе исследования стало ясно, что у пациентов с глаукомой режим сна был нарушен. Они спали либо менее 3 часов, либо более 10 часов в сутки. Добровольцы, которые испытывали сонливость в течение светового дня, также подвергались повышенному риску. При этом специалистам так и не удалось обнаружить прямую связи между нарушениями сна и глаукомой. Исследователи считают, что бессонница может возникать в результате стресса, и напоминают, что люди с глаукомой более эмоционально реагируют на происходящее вокруг них.

Ученые сообщили, что такие факты, как прогресс заболевания и потеря зрения взаимосвязаны со стрессом и вызывают бессонницу. По этой причине специалисты решили разработать методы релаксации, которые направлены на улучшение настроения пациентов. Они утверждают, что такой способ может дополнять лечение, но не заменять его. Научные сотрудники посоветовали людям старше 40 лет регулярно посещать офтальмолога, чтобы вовремя обнаружить глаукому.

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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 21:02

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