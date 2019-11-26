Звезда «Дом-2» Федор Стрелков вылетел из конкурса из-за войны с Ольгой Рапунцель





Стало известно, что в финал точно прошли Милена Безбородова, а также Алена Рапунцель, самоуверенный Федор Стрелков на этот раз остался, как говорится, за бортом. Одни уверяют, что поражение молодой человек одержал из-за любви к Кристине Лясковец и того, что расстался с Екатериной Скалон, а другие говорят о том, что он сильно плохо вел себя по отношению к Ольге Рапунцель, что вызвало много негатива в его сторону.Однако даже несмотря на то, что Екатерина Скалон в посте в Сети рассказала о своем расставании с Федором Стрелковым, в Минск на кастинг они все-таки отправились вместе, так что зрители не исключают, возможно, ребята еще помирятся.А вот тот факт, что Федор Стрелков не будет участвовать в финале, назвали уже вполне ожидаемым, потому что семья Рапунцель полностью поддержала Алену, а все в общем доме - Милену.