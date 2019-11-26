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Актриса Яна Поплавская раскритиковала свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова

Актриса Яна Поплавская, известная по главной роли в фильме о Красной шапочке, высказала свое мнение касательно эпатажной свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Прошедшее торжество звезда сравнила с "обезьяньим театром".
Актриса Яна Поплавская раскритиковала свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова

В недавнем интервью Яна Поплавская поделилась подробностями касательно предстоящей свадьбы с радиоведущим Евгением Яковлевым. Несколько раз звезда отказывала своему избраннику, желая проверить подлинность его чувств, но теперь 40-летняя актриса готова пойти под венец. Во время рассказа знаменитость отметила, что скорее всего торжество состоится весной, а также раскритиковала свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Уже известно, что Яна Поплавская выйдет замуж в день новоселья, они с супругом назначили на ту же дату въезд в новый дом в Подмосковье. Торжество будет камерным, пригласят только самых близких друзей и родственников звезд. Актриса отметила, что свадьба пройдет, не как у Ксении Собчак и Анастасии Волочковой, ведь ее вся эта "шняга" не интересует.

Актриса и вовсе не понимает, ля чего устраивать эти представления, ведь они уже никому не нужны и не интересны. Новость, по ее словам, живет три недели, а подобные свадьбы сравнимы с обезьяньим театром, заключила звезда, отметив, что это просто "позорище", которое незачем устраивать.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:07

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