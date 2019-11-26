Российские эксперты рассказали о признаках вирусной пневмонии





Специалисты сообщают, что первичные симптомы вирусной пневмонии схожи с заболеванием ОРВИ или гриппа, поэтому диагностировать ее на ранней стадии весьма сложно. Но если температура тела повышается до 40 градусов, наблюдаются свистящий или хрипящие звуки при разговоре и проявляются признаки интоксикации организма необходимо сразу же обратиться к врачу. Эксперты отмечают, что дети чаще взрослых страдают от вирусной пневмонии. У них могут наблюдаться таки признаки, как покраснение глазных яблок, нервозность, бессонница, хроническая усталость и посинение конечностей на фоне приступа кашля.Данная инфекция передается как контактно-бытовым путем, так и воздушно-капельным. Чтобы избежать вирусной пневмонии, необходимо мыть руки после возвращения с улицы, регулярно проветривать квартиру и проводить в ней влажную уборку. Также эксперты советуют протирать антибактериальными салфетками все дверные ручки, пульты, телефоны, выключатели и прочие предметы общего пользования. Не лишним будет и увлажнитель воздуха в квартире.