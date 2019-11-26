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Илья Яббаров признался, что поссорился с Анастасией Голд из-за ее общения с отцом

Не так давно звезды и участники проекта "Дом-2" Илья Яббаров и Анастасия Голд отправились на романтическое свидание, которое в итоге чуть не закончилось дракой влюбленных. Саратовский шансонье признался, что ссора возникла из-за общения его возлюбленной с отцом.
Илья Яббаров признался, что поссорился с Анастасией Голд из-за ее общения с отцом

Илья Яббаров и Анастасия Голд отправились на яхту, где для них подготовили романтическое свидание. Стол украсили шампанским, фруктами и цветами, а сами проектанты облачились в красивые вещи. Тем не менее, через несколько минут милое общение влюбленных быстро перешло в ссору, после чего Илья Яббаров вылил на Анастасию Голд бокал шампанского, они обозвали друг друга и под матерные ругательства брюнетка покинула яхту.

Теперь же Илья Яббаров признался, причиной стало то, что Анастасия Голд снова стала общаться со своим отцом, которому не была интересна на протяжении 8 лет. Все это время мужчина и не вспоминал, что у него есть дочь, однако как только Голд стала встречаться с саратовским шансонье и заговорила о возможной свадьбе, родственник стал проявлять к ней неподдельный интерес. В тот день отец Голд написал возлюбленной Яббарова смс-сообщение, проектант увидел его и они начали ссориться, а затем и вовсе перешли на крики.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:53

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