Илья Яббаров признался, что поссорился с Анастасией Голд из-за ее общения с отцом





Илья Яббаров и Анастасия Голд отправились на яхту, где для них подготовили романтическое свидание. Стол украсили шампанским, фруктами и цветами, а сами проектанты облачились в красивые вещи. Тем не менее, через несколько минут милое общение влюбленных быстро перешло в ссору, после чего Илья Яббаров вылил на Анастасию Голд бокал шампанского, они обозвали друг друга и под матерные ругательства брюнетка покинула яхту.Теперь же Илья Яббаров признался, причиной стало то, что Анастасия Голд снова стала общаться со своим отцом, которому не была интересна на протяжении 8 лет. Все это время мужчина и не вспоминал, что у него есть дочь, однако как только Голд стала встречаться с саратовским шансонье и заговорила о возможной свадьбе, родственник стал проявлять к ней неподдельный интерес. В тот день отец Голд написал возлюбленной Яббарова смс-сообщение, проектант увидел его и они начали ссориться, а затем и вовсе перешли на крики.