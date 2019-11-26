Звезда проекта "Дом-2" Мария Кохно показала пышные формы

Мария Кохно показала фотографию, на которой боди белого цвета обтягивает ее формы, закрывая грудь и полностью оголяя ягодицы. В публикации звезда призналась, что всегда пыталась уменьшить свой вес и объемы, а оказалось ,что сейчас "пышные" ягодицы в моде. Несколько лет назад Мария Кохно страдала от анорексии, но смогла победить ее.После того, как коллега Марии Кохно Елизавета Триандафилиди сделала операцию по увеличению ягодиц, блондинка и сама задумалась над тем, чтобы не избавляться от собственных сантиметров. Триандафилиди, как известно, закачала жир в ягодицы, чтобы таким образом увеличить их размеры.Теперь Мария Кохно наслаждается собственными достижениями, в чем ее поддерживают и поклонники. Многие пишут звезде комплименты и отмечают, что ей совершенно не нужно худеть или делать какие-либо операции.