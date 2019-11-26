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Звезда проекта "Дом-2" Мария Кохно показала пышные формы

Звезда и экс-участница проекта "Дом-2" Мария Кохно опубликовала в своем микроблоге в Instagram новый снимок, где предстала в белом боди. Девушка отметила, что всегда пыталась избавиться от лишних сантиметров, а оказалось, что пышные формы сейчас в моде.
Звезда проекта "Дом-2" Мария Кохно показала пышные формы

Мария Кохно показала фотографию, на которой боди белого цвета обтягивает ее формы, закрывая грудь и полностью оголяя ягодицы. В публикации звезда призналась, что всегда пыталась уменьшить свой вес и объемы, а оказалось ,что сейчас "пышные" ягодицы в моде. Несколько лет назад Мария Кохно страдала от анорексии, но смогла победить ее.

После того, как коллега Марии Кохно Елизавета Триандафилиди сделала операцию по увеличению ягодиц, блондинка и сама задумалась над тем, чтобы не избавляться от собственных сантиметров. Триандафилиди, как известно, закачала жир в ягодицы, чтобы таким образом увеличить их размеры.

Теперь Мария Кохно наслаждается собственными достижениями, в чем ее поддерживают и поклонники. Многие пишут звезде комплименты и отмечают, что ей совершенно не нужно худеть или делать какие-либо операции.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:45

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