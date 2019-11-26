Российские ученые создали «суперсталь» для ведения работ в Арктике
Ученые из РФ разработали специальную «суперсталь», которая поможет вести работы в условиях морозов Арктики. Исследователи из Госнаучцентра ЦНИИТМАШ при содействии предприятия «Уральская сталь» создали технологию промпроизводства новых сплавов.
Работа по созданию марки «суперстали» стартовала весной текущего года. Сам материал требуется для применения в проектах по выпуску СПГ и ведения работ в чрезвычайно агрессивных условиях Арктики.
«Полученные параметры позволяют назвать новые марки более перспективными в своей сфере применения, чем существующие аналоги отечественного либо иностранного выпуска. Они открывают возможность на 25% уменьшить расходы на создание техники для СПГ», - подчеркивается в материале ЦНИИТМАШ.
Осенью ученые смогли реализовать плавку и прокат тестовой партии стальных листов. Для этого были созданы продукты толщиной 10-50 мм и проведены режимы дополнительно термообработки. Сегодня исследователи реализуют новые изыскания для повышения металлургического качества материалов, улучшения процессов сварки, а также служебных характеристик продуктов листового проката. В мировой практике подобный применяется в целях создания резервуаров, танков, а также оборудования под предприятия СПГ.
Работа по созданию марки «суперстали» стартовала весной текущего года. Сам материал требуется для применения в проектах по выпуску СПГ и ведения работ в чрезвычайно агрессивных условиях Арктики.
«Полученные параметры позволяют назвать новые марки более перспективными в своей сфере применения, чем существующие аналоги отечественного либо иностранного выпуска. Они открывают возможность на 25% уменьшить расходы на создание техники для СПГ», - подчеркивается в материале ЦНИИТМАШ.
Осенью ученые смогли реализовать плавку и прокат тестовой партии стальных листов. Для этого были созданы продукты толщиной 10-50 мм и проведены режимы дополнительно термообработки. Сегодня исследователи реализуют новые изыскания для повышения металлургического качества материалов, улучшения процессов сварки, а также служебных характеристик продуктов листового проката. В мировой практике подобный применяется в целях создания резервуаров, танков, а также оборудования под предприятия СПГ.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:27