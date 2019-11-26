Российские ученые создали «суперсталь» для ведения работ в Арктике





Работа по созданию марки «суперстали» стартовала весной текущего года. Сам материал требуется для применения в проектах по выпуску СПГ и ведения работ в чрезвычайно агрессивных условиях Арктики., - подчеркивается в материале ЦНИИТМАШ.Осенью ученые смогли реализовать плавку и прокат тестовой партии стальных листов. Для этого были созданы продукты толщиной 10-50 мм и проведены режимы дополнительно термообработки. Сегодня исследователи реализуют новые изыскания для повышения металлургического качества материалов, улучшения процессов сварки, а также служебных характеристик продуктов листового проката. В мировой практике подобный применяется в целях создания резервуаров, танков, а также оборудования под предприятия СПГ.