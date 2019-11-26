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Экспертный клуб поговорит о перспективах развития малого и среднего бизнеса

Экспертный клуб России соберется вновь для обсуждения проблем и перспектив развития малого и среднего бизнеса в стране, сообщает РИА Live24.ru.

На этой неделе запланировано проведение встреч сразу в нескольких регионах. Благодаря такому подходу эксперты получат более точную информацию о ситуации с предпринимательством в стране. Основной целью дискуссий является определение регионов с реальной поддержкой малого бизнеса и регионов, где все не столь благополучно.
Экспертный клуб поговорит о перспективах развития малого и среднего бизнеса

Во время заседаний эксперты обсудят представительство бизнеса в органах власти, возможности карьерного роста и влияние предпринимателей на экономическую и социально-экономическую ситуации.

Встречи Экспертных клубов пройдут в Петербурге, Новосибирске, Иркутске, Челябинске, и Екатеринбурге. Ведущие политологи и экономисты поделятся своим мнением об особенностях взаимодействия предпринимательства с госструктурами в тех или иных регионах. Они попытаются выяснить, как местные чиновники поддерживают региональный бизнес.

На заседаниях Экспертных клубов поговорят и о социально значимых проектах в сфере предпринимательства. Эксперты не обойдут стороной и вопросы вовлечения представителей бизнеса в законотворческую деятельность, готовность россиян оказывать им поддержку в случае переориентирования на политику. Также будут затронуты вопросы взаимодействия среднего и малого бизнеса с политическими партиями и институтами гражданского общества.

Напомним, Экспертный клуб России регулярно приглашает на встречи ведущих специалистов в интересующих областях для обсуждения остросоциальных тем и для разъяснения гражданам ситуаций, складывающихся в стране.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:31

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