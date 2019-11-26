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Иосиф Пригожин отдыхает во Франции на виноградниках

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин, как оказалось, в эти дни находится во Франции, где отдыхает в компании семьи. На своей страничке в социальной сети Instagram супруг певицы Валерии даже поделился снимком, на котором позирует на фоне виноградников.
Иосиф Пригожин отдыхает во Франции на виноградниках

На показанном Пригожиным снимке он стоит посреди виноградника в Ницце. В подписи к этой публикации знаменитый продюсер также пожаловался подписчикам на ненастную погоду, селевые потоки и оползни. Впрочем, сложные погодные условия совсем не испортили звездному семейству настроение на отдыхе, даже на показанном фото Пригожин улыбается.

Примечательно, что еще совсем недавно продюсер поделился с подписчиками в социальной сети совместным снимком с супругой и сыном Артемием, который был сделан в одном из местных отелей. В тот момент знаменитый музыкант выглядел весьма уставшим. Позднее оказалось, что это стало результатом постоянного движения в поездке и простого желания выспаться. Уже на следующий день Иосиф Пригожин был бодр и полон сил, о чем лично рассказал фанатам.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 22:03

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