Иосиф Пригожин отдыхает во Франции на виноградниках

На показанном Пригожиным снимке он стоит посреди виноградника в Ницце. В подписи к этой публикации знаменитый продюсер также пожаловался подписчикам на ненастную погоду, селевые потоки и оползни. Впрочем, сложные погодные условия совсем не испортили звездному семейству настроение на отдыхе, даже на показанном фото Пригожин улыбается.Примечательно, что еще совсем недавно продюсер поделился с подписчиками в социальной сети совместным снимком с супругой и сыном Артемием, который был сделан в одном из местных отелей. В тот момент знаменитый музыкант выглядел весьма уставшим. Позднее оказалось, что это стало результатом постоянного движения в поездке и простого желания выспаться. Уже на следующий день Иосиф Пригожин был бодр и полон сил, о чем лично рассказал фанатам.