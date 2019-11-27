Ученые: Ночные кошмары полезны для нервной системы





Швейцарские ученые проанализировали состояния во сне большого числа людей и определили, какие области мозга активировались, когда они испытывали страх в этот период. Они обнаружили, что как только испытуемые пробуждались, части ЦНС, отвечающие за контроль эмоций, реагировали на вызывающие боязнь ситуации намного эффективнее. Нейробиология уже несколько лет интересуется сновидениями, концентрируясь на тех участках нервной системы, которые активны, когда люди спят. Теперь новые данные предполагают об открытии реальной причины появления ночных кошмаров.Исследователи из Женевы установили 256 ЭЭГ-электродов на 18 участниках эксперимента, которых они пробуждали несколько раз за ночь, задавая наводящие вопросы. Анализируя активность мозга и основываясь на ответах испытуемых, они определили две составляющих человеческого мозга, вовлеченные в индукцию страха во время сна. Ими оказались островная доля и поясная кора. Это означает, что нейроны и аксоны имитируют ужасающие ситуации в бессознательном состоянии, чтобы лучше реагировать на них в реальном мире. В настоящее время нейробиологи собираются изучить новый метод терапии сновидений и кошмаров для лечения тревожности.