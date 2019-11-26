Православные отмечают День памяти Иоанна Златоуста
В этот вторник, 26 ноября, православные христиане отмечают День памяти святителя Иоанна Златоуста. У православных архиепископ Константинопольский пользуется особым почетом. Ему молятся в отчаянии, его считают защитником от завистников, покровителем адвокатов, учителей и журналистов.
Однако, как пишет издание «Аргументы недели», больше всего святитель Иоанн известен как помощник честных и обманутых, способный сурово наказать обманщиков и взяточников. Не стоит забывать и о том, что в скором времени православных ожидает целая череда важнейших церковных праздников. При этом, отмечается в публикации, священнослужители советуют прихожанам быть очень внимательными, поскольку именно в этот период велик риск срыва поездки, изменения планов, внезапных болезней. Иногда люди даже не понимают природы происходящего. Как рассказал изданию священнослужитель одного из приходов в Литве, все дело в предпраздничном настроении и общем духовном подъеме. «Когда человек радуется и счастлив, всегда найдется тот, кто хотел бы это испортить, внести смуту. Нечисть не спит», - утверждает Отец Николай.
Чтобы избежать разных бед священнослужитель советует молиться как раз Иоанну Златоусту, а также поставить дома в Красном Углу икону святителя.
Однако, как пишет издание «Аргументы недели», больше всего святитель Иоанн известен как помощник честных и обманутых, способный сурово наказать обманщиков и взяточников. Не стоит забывать и о том, что в скором времени православных ожидает целая череда важнейших церковных праздников. При этом, отмечается в публикации, священнослужители советуют прихожанам быть очень внимательными, поскольку именно в этот период велик риск срыва поездки, изменения планов, внезапных болезней. Иногда люди даже не понимают природы происходящего. Как рассказал изданию священнослужитель одного из приходов в Литве, все дело в предпраздничном настроении и общем духовном подъеме. «Когда человек радуется и счастлив, всегда найдется тот, кто хотел бы это испортить, внести смуту. Нечисть не спит», - утверждает Отец Николай.
Чтобы избежать разных бед священнослужитель советует молиться как раз Иоанну Златоусту, а также поставить дома в Красном Углу икону святителя.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:14