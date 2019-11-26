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Ученые впервые испытали потенциальное «лекарство от старости» на коже рук

Ученые из США впервые испытали потенциальное «лекарство от старости» на коже рук. В ходе исследования добровольцам предложили использовать рапамициновый крем для одной руки и крем-плацебо для другой.

Специалисты сообщили, что рапамицин является потенциальным «лекарством от старости». Но данное вещество имеет большое количество побочных эффектов, как и иммуносупрессоры, и противоопухолевые препараты. По этой причине рапамицин применяют очень редко. Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 36 добровольцев возрастом старше 40 лет. Испытуемым предложили использовать 2 раза в день рапамициновый крем для одной руки и крем-плацебо для другой.

Исследование длилось 8 месяцев, после чего добровольцам сделали биопсию кожи и проверили клеточный состав эпидермиса. В результате стало ясно, что под действием рапамицина количество «старых» и не делящихся клеток сократилось практически в 3 раза, а количество коллагена выросло почти в 2 раза. При этом никаких побочных эффектов выявлено не было. Ученые сделали вывод, что рапамицин способен бороться со старением кожи даже в небольших концентрациях.

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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:21

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