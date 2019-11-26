Эксперты рассказали, что чувство стыда мешает людям при похудении
Эксперты рассказали, что чувство стыда из-за лишнего веса мешает людям сбрасывать ненужные килограммы. Полные люди при похудении ощущают на себе пристальный взгляд прохожих и поэтому стыдятся своей внешности.
В Канаде был проведен международный саммит, посвященный проблеме ожирения. Специалисты рассказали, что чувство пристыженности окружающими не помогает худеть, а наоборот способствует набору лишнего веса. Более того, это провоцирует развитие у человека всевозможных комплексов, снижение самооценки и развитие депрессии. По словам экспертов, людям, скидывающим вес, необходима систематическая поддержка и мотивация со стороны близких.
Эксперты предупреждают, что самостоятельные попытки к снижению веса с помощью изнуряющих диет и занятий спортом, могут обернуться психологическим заболеванием. Выдержать такой темп и тренировки способен далеко не каждый человек. Главное в такой ситуации, не оставаться наедине, чтобы обезопасить себя от неврозов и глубоких депрессий.
В Канаде был проведен международный саммит, посвященный проблеме ожирения. Специалисты рассказали, что чувство пристыженности окружающими не помогает худеть, а наоборот способствует набору лишнего веса. Более того, это провоцирует развитие у человека всевозможных комплексов, снижение самооценки и развитие депрессии. По словам экспертов, людям, скидывающим вес, необходима систематическая поддержка и мотивация со стороны близких.
Эксперты предупреждают, что самостоятельные попытки к снижению веса с помощью изнуряющих диет и занятий спортом, могут обернуться психологическим заболеванием. Выдержать такой темп и тренировки способен далеко не каждый человек. Главное в такой ситуации, не оставаться наедине, чтобы обезопасить себя от неврозов и глубоких депрессий.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:03