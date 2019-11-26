АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как встретить новогодние праздники без проблем с кислотным…
EUR 70.31 USD 63.76
Курс валют на 26.11.2019

Виктор Сухоруков рассказал о студенческом романе Стоянова и Догилевой

Виктор Сухоруков сообщил о студенческом романе Юрия Стоянова и Татьяны Догилевой. Актёр рассказал, что знаменитости были близки во время обучения в ГИТИСе.

Все артисты обучались на одном курсе. Сухоруков опроверг сведения о том, что в то время поддерживал отношения с популярной актрисой.

«Никогда не были парой. У неё с Юрой Стояновым был роман. Я с однокурсницами не встречался», — подчеркнул Виктор Сухоруков.

Актёр добавил, что Догилеву очень уважает за талант. Согласно его словам, в кинематографе она стала яркой звездой и стремительно развивала свою карьеру. При этом выразился, что на сегодняшний день ситуация несколько изменилась. Сухоруков не знает, в каком конкретно настроении сегодня пребывает Догилева, но отметил своё хорошее отношение к Стоянову. Множество лет назад они были соседями в в общежитии театрального института. В то время Стоянов был младшим на курсе, а Сухоруков - старшим. Актёр добавил, что однажды получил большую помощь от коллеги. Тот находил для него роли в юмористическом проекте «Городок». На то время Виктора Сухорукова не приглашали для участия в съёмках фильмов.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мать звезды "Дома-2" Марии Кохно подтвердила, что Майя Донцова…
Мать звезды "Дома-2" Марии Кохно подтвердила, что Майя Донцова…
Родственники Жанны Агузаровой живут за чертой…
Российские ученые создали «суперсталь» для ведения работ в…
После съемок клипа "Мегаполисы" Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева отправились в…
Ученые впервые испытали потенциальное «лекарство от старости» на коже…
Звезда «Дом-2» Анна Кручинина: Жизнь после Андрея Черкасова и ее новый…
Православные отмечают День памяти Иоанна…
Виктор Сухоруков рассказал о студенческом романе Стоянова и…
Эксперты рассказали, что чувство стыда мешает людям при…
Кристина Асмус сыграет искусственный интеллект в новогоднем…
Skoda начала производить первый электрокар Citigo-e…
Звезда «Дом-2» Милена Безбородова боится последствий ссоры с Ольгой…
Психологи рассказали, как обезопаситься от мошенников при знакомствах…
Звезда «Дом-2» Федор Стрелков вылетел из конкурса из-за войны с Ольгой…
Исследование показало, что две трети людей занимаются сексом в личных…
Екатерина Стриженова опубликовала ролик с «тяжелым пробуждением»…
Видеоигры назвали помехой в поиске…
Максим Аверин признался, что отношения ему заменяет…
Актриса Яна Поплавская раскритиковала свадьбу Ксении Собчак и Константина…
Врачи считают целлюлит на коже у девушек нормальным…
Муж Юлии Савичевой против становления их с певицей дочери…
Илья Яббаров признался, что поссорился с Анастасией Голд из-за ее общения с…
Российский космонавт рассказал о встрече Нового года на…
Звезда проекта "Дом-2" Мария Кохно показала пышные…
Елена Летучая пробует свои силы в амплуа…
Российский эсминец «Лидер» оснастят сверхпрочной…
Экспертный клуб поговорит о перспективах развития малого и среднего…
Suzuki подняла российские цены на новый…
Иосиф Пригожин удивлен отсутствием реакции Аллы Пугачевой на запрет въезда в Латвию Валерии и…
Военный обозреватель описал главный страх…
Ученые назвали лучшие природные средства от…
Бледанс заявила, что бывший муж Лолиты называл супругу…
Ученые выяснили, что младенец в утробе матери может различать…
«Совершенно крейзанутый»: Регина Тодоренко об отцовских качествах Влада…
Россия передала Монголии два истребителя…
Анна Семенович на Новый год любит дарить полезные…
В Тихом океане зафиксирован рекордный в ноябре шестой…
Volkswagen Jetta нового поколения получил сертификат для…
Сын Екатерины Климовой сломал палец в свой день…
Просмотреть все новости