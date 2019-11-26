Виктор Сухоруков рассказал о студенческом романе Стоянова и Догилевой
Виктор Сухоруков сообщил о студенческом романе Юрия Стоянова и Татьяны Догилевой. Актёр рассказал, что знаменитости были близки во время обучения в ГИТИСе.
Все артисты обучались на одном курсе. Сухоруков опроверг сведения о том, что в то время поддерживал отношения с популярной актрисой.
«Никогда не были парой. У неё с Юрой Стояновым был роман. Я с однокурсницами не встречался», — подчеркнул Виктор Сухоруков.
Актёр добавил, что Догилеву очень уважает за талант. Согласно его словам, в кинематографе она стала яркой звездой и стремительно развивала свою карьеру. При этом выразился, что на сегодняшний день ситуация несколько изменилась. Сухоруков не знает, в каком конкретно настроении сегодня пребывает Догилева, но отметил своё хорошее отношение к Стоянову. Множество лет назад они были соседями в в общежитии театрального института. В то время Стоянов был младшим на курсе, а Сухоруков - старшим. Актёр добавил, что однажды получил большую помощь от коллеги. Тот находил для него роли в юмористическом проекте «Городок». На то время Виктора Сухорукова не приглашали для участия в съёмках фильмов.
Все артисты обучались на одном курсе. Сухоруков опроверг сведения о том, что в то время поддерживал отношения с популярной актрисой.
«Никогда не были парой. У неё с Юрой Стояновым был роман. Я с однокурсницами не встречался», — подчеркнул Виктор Сухоруков.
Актёр добавил, что Догилеву очень уважает за талант. Согласно его словам, в кинематографе она стала яркой звездой и стремительно развивала свою карьеру. При этом выразился, что на сегодняшний день ситуация несколько изменилась. Сухоруков не знает, в каком конкретно настроении сегодня пребывает Догилева, но отметил своё хорошее отношение к Стоянову. Множество лет назад они были соседями в в общежитии театрального института. В то время Стоянов был младшим на курсе, а Сухоруков - старшим. Актёр добавил, что однажды получил большую помощь от коллеги. Тот находил для него роли в юмористическом проекте «Городок». На то время Виктора Сухорукова не приглашали для участия в съёмках фильмов.