Виктор Сухоруков рассказал о студенческом романе Стоянова и Догилевой





Все артисты обучались на одном курсе. Сухоруков опроверг сведения о том, что в то время поддерживал отношения с популярной актрисой., — подчеркнул Виктор Сухоруков.Актёр добавил, что Догилеву очень уважает за талант. Согласно его словам, в кинематографе она стала яркой звездой и стремительно развивала свою карьеру. При этом выразился, что на сегодняшний день ситуация несколько изменилась. Сухоруков не знает, в каком конкретно настроении сегодня пребывает Догилева, но отметил своё хорошее отношение к Стоянову. Множество лет назад они были соседями в в общежитии театрального института. В то время Стоянов был младшим на курсе, а Сухоруков - старшим. Актёр добавил, что однажды получил большую помощь от коллеги. Тот находил для него роли в юмористическом проекте «Городок». На то время Виктора Сухорукова не приглашали для участия в съёмках фильмов.