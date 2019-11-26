Кристина Асмус сыграет искусственный интеллект в новогоднем шоу

Кристина Асмус разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой рассказала поклонникам об участии в новом проекте. По словам актрисы, таковым является уникальное новогоднее шоу для всей семьи, срежиссированное Данилом Чащиным. В этом спектакле звезда фильма «Текст» сыграет искусственный интеллект, представ перед зрителями в образе необычного «робота».Судя по видео, которое Кристина Асмус добавила к посту, ее персонаж будет иметь оригинальную внешность: голубые волосы и белые ресницы. Как добавила в комментарии к ролику сама артистка, она будет появляться на сцене по принципу голограммы, и при этом публике будет видна только голова «искусственного интеллекта».