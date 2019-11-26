Екатерина Стриженова опубликовала ролик с «тяжелым пробуждением» внука

51-летняя Екатерина Стриженова души не чает в собственном внуке, которого в семье телеведущей называют Петром Петровичем. Сын её старшей дочери часто удивляет своими забавными реакциями. Ведущая программы «Доброе утро» опубликовала видеоролик с его участием, в котором малыш только недавно проснулся и не может раскрыть глаза. Несмотря на полусонное состояние, годовалый ребенок неудачно пытается расчесать свою шевелюру.На умиленные слова Стриженовой, мальчик ответил что-то нечленораздельное, что бабушка посчитала за «отстаньте от меня». Фанаты остались в восторге от публикации и оставляли множество трогательных комментариев. В подписях под постом в соцсети Instagram отметилась и давняя подруга телеведущей Елена Малышева. Телеврач сказала, что малыш почти неотличим от своего отца и поблагодарила Стриженову за «заряд позитивных эмоций с утра».