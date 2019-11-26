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Специалисты рассказали о делегированном синдроме Мюнхгаузена

Специалисты рассказали о делегированном синдроме Мюнхгаузена, когда взрослые видят проблемы там, где их. В некоторых случаях во время болезни детей родители следуют рекомендациям врачей и посещают консультации медиков, но обнаруживают у ребёнка новые симптомы.

Может оказаться так, что болезнь появилась не у ребёнка, а у старшего родственника. Делегированный синдром Мюнхгаузена описывает случаи придумывания симптомов и разного рода историй. Больные этим расстройством готовы обнаруживать у себя совершенно новые проблемы и легко дают согласие на операции вне зависимости от их сложности.

Довольно часто родители с такой проблемой «делегируют» недуг на своих детей или других родственников, знакомых. Вместо выдумывания историй о собственных проблемах они верят в фантазии о наличии болезни у другого человека. При этом медикам приходится сталкиваться с необходимостью лечить ребёнка от неизвестной болезни с кучей несогласованных симптомов. В итоге это провоцирует новые недомогания.

Известны достаточно опасные последствия для этого синдрома. Одна женщина «обнаружила» у собственной дочки сахарный диабет, «подтвердив» его при помощи сахара и ацетона. Другая женщина провоцировала у собственного сына дорогостоящими препаратами судороги, а затем пыталась вылечить его. Наиболее страшным в таких ситуациях становится опоздание с распознанием болезни у матерей. Часто упоминаемым примером становится инцидент в американском Миссури. Там женщина, страдающая от делегированного синдрома Мюнхгаузена, постоянно возила дочь по врачам, а затем насильно поместила в инвалидное кресло, заявив о наличии у неё «мышечной дистрофии». Никаких проблем с развитием у девушки при этом не было. Закончилась ситуация конфликтом с трагическим исходом, когда ребёнок убил родителя. Врачи предупреждают, что в отдельных случаях страдающие от синдрома Мюнхгаузена родители могут «залечить» ребёнка, нанеся непоправимый вред здоровью или даже привести к смерти.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:58

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