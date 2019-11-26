Анна Семенович на Новый год любит дарить полезные подарки

Анна Семенович любит общаться с подписчиками в социальных сетях. Исполнительница ежедневно делает публикации и рассказывает различные истории из своей жизни. Сегодня в Instagram-аккаунте экс-фигуристка решила затронуть тему подарков. Певица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в рваных джинсах, черной майке и клетчатом пиджаке, на заднем фоне видна украшенная елка. В комментарии Анна Семенович отметила, что ждет новогодние праздники и любит дарить только полезные подарки.Бывшая солистка группы «Блестящие» за то, чтобы спрашивать у каждого человека, что в этот момент ему нужно, и дарить именно эти вещи. Анна Семенович терпеть не может ненужные предметы, которые потом пылятся дома на полках, и люди не знают кому их передарить. Певица решила поинтересоваться у фанатов, что они собираются дарить близким и друзьям. Подписчики написали свои варианты и оставили более 8 000 лайков.