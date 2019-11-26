Анна Семенович на Новый год любит дарить полезные подарки
Анна Семенович рассказала фанатам в Instagram-аккаунте, что на Новый год любит дарить только полезные подарки. Также бывшая солистка группы «Блестящие» сообщила, что терпеть не может ненужные вещи, которые потом пылятся дома на полках.
Анна Семенович любит общаться с подписчиками в социальных сетях. Исполнительница ежедневно делает публикации и рассказывает различные истории из своей жизни. Сегодня в Instagram-аккаунте экс-фигуристка решила затронуть тему подарков. Певица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в рваных джинсах, черной майке и клетчатом пиджаке, на заднем фоне видна украшенная елка. В комментарии Анна Семенович отметила, что ждет новогодние праздники и любит дарить только полезные подарки.
Бывшая солистка группы «Блестящие» за то, чтобы спрашивать у каждого человека, что в этот момент ему нужно, и дарить именно эти вещи. Анна Семенович терпеть не может ненужные предметы, которые потом пылятся дома на полках, и люди не знают кому их передарить. Певица решила поинтересоваться у фанатов, что они собираются дарить близким и друзьям. Подписчики написали свои варианты и оставили более 8 000 лайков.
Анна Семенович любит общаться с подписчиками в социальных сетях. Исполнительница ежедневно делает публикации и рассказывает различные истории из своей жизни. Сегодня в Instagram-аккаунте экс-фигуристка решила затронуть тему подарков. Певица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в рваных джинсах, черной майке и клетчатом пиджаке, на заднем фоне видна украшенная елка. В комментарии Анна Семенович отметила, что ждет новогодние праздники и любит дарить только полезные подарки.
Бывшая солистка группы «Блестящие» за то, чтобы спрашивать у каждого человека, что в этот момент ему нужно, и дарить именно эти вещи. Анна Семенович терпеть не может ненужные предметы, которые потом пылятся дома на полках, и люди не знают кому их передарить. Певица решила поинтересоваться у фанатов, что они собираются дарить близким и друзьям. Подписчики написали свои варианты и оставили более 8 000 лайков.