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Психологи рассказали, как обезопаситься от мошенников при знакомствах онлайн

Пользователи сайтов знакомств находятся в группе риска из-за многочисленных мошенников, которые активно выискивают наиболее доверчивых особ. Психологи рассказали о том, как обезопасить себя от встречи с мошенниками при поиске второй половинки в Сети.
Психологи рассказали, как обезопаситься от мошенников при знакомствах онлайн

К примеру, одним из самых действенных способов эксперты называют регистрацию только на проверенных ресурсах. При этом подчеркивается, что онлайн-знакомства всегда несут в себе ряд рисков, и касаются они не только женщин, но и мужчин. Также отмечается, что мошенники будут делать все возможное для построения доверительных отношений, чтобы впоследствии нанести жертве наибольший ущерб. Чтобы обезопасить себя от таких неприятностей пользователям сайтов знакомств рекомендуют стараться не раскрывать свои персональные данные, поскольку именно эта информация представляет для злоумышленников наибольший интерес. Также следует всегда тщательно проверять снимки новых контактов, дабы удостовериться в их реальности.

В тех случаях, когда разговор заходить о подарках или любом другом материальном участии, следует сразу же прекратить общение и отправить администрации сайта жалобу. Дело в том, что человек, который действительно ищет на сайте вторую половинку, никогда не станет просить деньги у новых онлайн-знакомых.

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:43

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