Исследование показало, что две трети людей занимаются сексом в личных целях





Психологи из Техасского технического университета провели исследования с участием 160 человек, которых опросили относительно причин, почему они занимаются любовью со своими партнерами. Оказалось, что 66% из всех респондентов назвали мотивы несексуального характера. Среди наиболее распространенных называлось физическое подтверждение теплых чувств, оказывание "одолжения" своим возлюбленным, а также ожидание вознаграждения в виде материальных благ. Известно, что возраст участников никак не влиял на результаты, показывая подобные причины во всем диапазоне от 18 до 69 лет.К удивлению специалистов, большинство людей вступало в сексуальные отношения вопреки собственному желанию. Отмечалось, что некоторые личности занимались сексом для снятия тревоги и беспокойства, а также получения чего-то осязаемого. Идентичная ситуация наблюдалась и во время секстинга - переписки между любовниками. Сексологи называют это эволюцией со старых времен, когда люди писали письма супругам и возлюбленным не для удовлетворения физических потребностей, а для демонстрации эмоций.