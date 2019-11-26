Максим Аверин признался, что отношения ему заменяет работа





Артист привык выполнять всю работу щепетильно и доводить до конца. По его словам, он не нуждается в семье, потому что и так не считает себя одиноким человеком. «Я все время окружен людьми. Это часть моей работы, моей профессии. Приходя на съемочную площадку, я оказываюсь окружен людьми, партнерами, гримерами – это все работа! И работа над собой тоже. Мало ли что мне сегодня не нравится. Но я нахожусь среди людей и должен учитывать их свободу и право», - отмечает актер в интервью изданию «Московский комсомолец».Максим Аверин утверждает, что на съемочной площадке у него много близких друзей, которые всегда помогут в трудной ситуации. С уважением он относится к актрисе Анне Якуниной и старается ее не подводить. «Когда был ее праздник, надо было делать концерт, я сказал выслушать меня, и она сразу согласилась, несмотря ни на что!» - вспоминает актер. По словам звезды, так и должна выглядеть настоящая дружба.