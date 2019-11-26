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Максим Аверин признался, что отношения ему заменяет работа

Актер Максим Аверин рассказал, что очень много времени проводит на съемочных площадках в театрах и кино. Знаменитость признался, что близкие отношения ему заменяет любимая работа.
Максим Аверин признался, что отношения ему заменяет работа

Артист привык выполнять всю работу щепетильно и доводить до конца. По его словам, он не нуждается в семье, потому что и так не считает себя одиноким человеком. «Я все время окружен людьми. Это часть моей работы, моей профессии. Приходя на съемочную площадку, я оказываюсь окружен людьми, партнерами, гримерами – это все работа! И работа над собой тоже. Мало ли что мне сегодня не нравится. Но я нахожусь среди людей и должен учитывать их свободу и право», - отмечает актер в интервью изданию «Московский комсомолец».

Максим Аверин утверждает, что на съемочной площадке у него много близких друзей, которые всегда помогут в трудной ситуации. С уважением он относится к актрисе Анне Якуниной и старается ее не подводить. «Когда был ее праздник, надо было делать концерт, я сказал выслушать меня, и она сразу согласилась, несмотря ни на что!» - вспоминает актер. По словам звезды, так и должна выглядеть настоящая дружба.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:12

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