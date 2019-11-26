Иосиф Пригожин удивлен отсутствием реакции Аллы Пугачевой на запрет въезда в Латвию Валерии и Лепсу

Супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин и она сама, являются персонами нон-грата в Латвии с 2014 года. С того времени еще несколько артистов получили запрет на въезд в страну, а тех же, кто подобной возможности не лишился, продюсер некоторое время назад раскритиковал, заявив, что они должны были проявить солидарность и также «встать и уйти», когда подобным образом обошлись с их коллегами.Теперь же Пригожин прокомментировал и отсутствие реакции на происходящее Аллы Пугачевой. По словам продюсера, он крайне удивлен тем, что Примадонна отечественной эстрады никак не вмешалась в происходящее. Супруг Валерии считает, что 70-летняя певица могла если и не «слово замолвить», то хотя бы поддержать «коллег по цеху». Однако, как заявил Иосиф Пригожин, Пугачева так и не высказала свою позицию, и тем более не использовала свой авторитет, чтобы как-либо помочь его супруге, Олегу Газманову или Григорию Лепсу.