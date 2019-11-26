Бледанс заявила, что бывший муж Лолиты называл супругу "толстой"

Для Лолиты Милявской расставание с пятым по счету мужем оказалось тяжелым испытанием. Певица не скрывала своих эмоций, часто появляясь на публике в слезах. Звезда призналась, что после развода с Дмитрием Ивановым сильно похудела из-за стресса. Об этом также вспомнил сам экс-супруг во время телешоу «На самом деле». В ходе беседы с ведущим, его обвинили в том, что он изменил жене из-за неудовлетворенности её внешним видом. Любые обвинения фитнес-тренер опровергал, называя их слухами.Более того, в прямом эфире Эвелина Бледанс инкриминировала Иванову то, что он якобы называл бывшую возлюбленную "толстой". Она добавила, что после этого ей предположительно пришлось консультироваться у психотерапевта. Иванов, в свою очередь, назвал эти выпады необоснованными, поскольку он бы не позволил себе обзывать кого-либо из-за воспитания. Тренер отмечает, что из-за длительной совместной жизни он даже перестал замечать изменения в фигуре Лолиты. Особенностью программы оказалось то, что Иванов прошел тесты на детекторе лжи, результаты которого будут известны в скором времени.