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«Совершенно крейзанутый»: Регина Тодоренко об отцовских качествах Влада Топалова

Известная телеведущая Регина Тодоренко назвала своего супруга, певца Влада Топалова «совершенно крейзанутым» отцом. С таким заявлением знаменитость выступила в рамках своего участия в «ХЗ шоу», которое выходит в эфире радиостанции Energy.
«Совершенно крейзанутый»: Регина Тодоренко об отцовских качествах Влада Топалова

Рассказывая о том, как после свадьбы изменился ее супруг, Регина Тодоренко отметила, что при знакомстве с Топаловым считала его «клевым» и была уверена в том, что он станет прекрасным отцом. Однако позднее, признается звезда, она поняла, что ее муж просто невыносим, но все же стал в последнее время раскрываться именно как отец, превратившись всего за год в совершенно другого человека, который готов сломя голову нестись домой только для того, чтобы увидеть аленького сына. Как признается Регина Тодоренко, у нее даже складывается такое ощущение, будто бы это не она родила ребенка, а именно супруг.

В беседе с ведущими знаменитость вспомнила о таком выражении, как «сумасшедшая мать», однако подчеркнула, что в их семье таковым является именно отец. «Совершенно крейзанутый», - добавила артистка.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:50

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