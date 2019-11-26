«Совершенно крейзанутый»: Регина Тодоренко об отцовских качествах Влада Топалова





Рассказывая о том, как после свадьбы изменился ее супруг, Регина Тодоренко отметила, что при знакомстве с Топаловым считала его «клевым» и была уверена в том, что он станет прекрасным отцом. Однако позднее, признается звезда, она поняла, что ее муж просто невыносим, но все же стал в последнее время раскрываться именно как отец, превратившись всего за год в совершенно другого человека, который готов сломя голову нестись домой только для того, чтобы увидеть аленького сына. Как признается Регина Тодоренко, у нее даже складывается такое ощущение, будто бы это не она родила ребенка, а именно супруг.В беседе с ведущими знаменитость вспомнила о таком выражении, как «сумасшедшая мать», однако подчеркнула, что в их семье таковым является именно отец. «Совершенно крейзанутый», - добавила артистка.