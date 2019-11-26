Ученые назвали лучшие природные средства от псориаза





Как показали исследования, причиной развития псориаза нередко становятся нарушения в работе иммунной системы, плохая генетика, а также неудовлетворительное состояние окружающей среды. Аллергические реакции, стрессы, инфекции – все, что оказывает влияние на иммунную систему, может стать причиной появления этой проблемы. Однако существуют природные средства, которые способны заметно снизить последствия псориаза и даже защититься от этого заболевания. Одним из таких средств специалисты называют куркуму, которая известна своим выраженным противовоспалительным действием. Использование этого растения, как выяснили ученые, помогает в избавлении от пятен, вызванных псориазом. Избавиться от симптомов этого недуга помогают также соли Мертвого моря. Так, принятие солевых ванн в течение 20 минут ежедневно в течение трех недель оказалось эффективным для тех, чье тело было покрыто пятнами примерно на треть.Не менее благотворное воздействие на кожу, утверждают ученые, оказывает и правильная диета, поскольку рацион всегда отражается на состоянии кожи и ее способности справляться со своими повседневными функциями. Более того, ученые доказали, что правильное сбалансированное питание в целом помогает предотвратить развитие недуга.